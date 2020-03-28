Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi. Genelgenin ardından Uludağ Milli Parklar girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü. Gişelerde bekleyen jandarma ve özel güvenlik ekipleri, Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları uyararak geri döndürdü.
Uludağ Milli Parklar gişeleri kapatıldı
28.03.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından Uludağ Milli Parklar gişeleri de kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Uludağ Milli Parklar,koronavirüs,
691863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691863.aspx
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