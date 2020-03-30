Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçmak için seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri sosyal medya hesabından açıkladı. Üstün, “Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız biletlerini web ve mobil sistemimizden, çağrı merkezimizden, acentelerimizden, uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler” paylaşımını yaptı.