Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 09.00 sıralarında Davutlar-Güzelçamlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki 09 BG 944 plakalı otomobil sola dönüş yapmak isterken, kendisini sollayan M.A.A. yönetimindeki 09 BY 575 plakalı otomobili fark etmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarında bulunan beton elektrik direklerine çarptı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken sürücüler araçlarından indi. Çarpmanın etkisiyle kafasından darbe alan M.A.A. “Kafamı yıkayacağım” dedi ve olay yerinden firar etti. Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri sürücüyü arama çalışmalarına başladı. M.A.A. kaza yerinden uzakta vatandaşların ve Jandarma ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobiller kullanılamaz hale geldi.