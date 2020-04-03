Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’yi teslim etti. Ekipler, “PTT’den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz” açıklamasını yaptı.

POSTACI, BEKÇİ VE POLİSLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR

İstanbul'da PTT önlerinde toplanan postacı , bekçi ve polisler yardımları alarak ihtiyaç sahiplerine götürdü. Bazı bekçiler postacıların motosikletiyle giderken, bazıları polis otosuyla paraları dağıttı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bin TL'lik nakit sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüleceğini açıklamasının ardından bu sabah Sultanbeyli'de polis , bekçi ve postacılar PTT önünde toplandı. Ardından bazı bekçiler postacıların motosikletine binip yardımı dağıtmaya giderken, bazı postacılar da polis araçlarına binerek parayı dağıtmaya başladı. Ardından nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.