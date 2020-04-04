Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla koronavirüsle mücadele kapsamında telekonferans üzerinden toplantı yaptı. Toplantının kapalı bölümünde Erdoğan, başkanların illerinde yürüttükleri koronavirüs ile mücadeledeki çalışmalarını dinledi. Edinilen bilgiye göre belediye başkanları illerinde görülen vakaların çoğunun İstanbul’dan geldiğini anlattı ve özel araçla, iller arası yolculuğa kısıtlama getirilmesini talep etti. Erdoğan’ın bu talebin notunu aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına maske üretimi konusunda yapılan çalışmaları önemsediğini söylerken; özellikle maske kumaşı üretimi konusunda çalışmalar yapan belediyelerden, üretimlerini artırmalarını istedi. Erdoğan “Elimizde kalır korkusu ile üretmemezlik yapmayın. Maske ve tulum şu dönemde çok önemli. Korkmayın elinizde kalmaz, biz alırız. Gerekirse komşu ülkelere de yollarız” dedi.

Toplantıda, koronavirüs sebebiyle faaliyetleri tedbiren dondurulan Zonguldak’taki maden ocakları konusu da gündeme geldi. Erdoğan “Maden ocakları akciğer rahatsızlığı olan vatandaşlar için çok büyük bir risk. Tedbirler kapsamında bu süreçte faaliyetlerinin dondurulması önemli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, salgınla mücadelede en başından beri tedbirlerin alındığını belirterek “Her şey kontrol altında. Avrupa’ya göre çok daha iyiyiz. Siz de valiliklerle koordineli şekilde çalışmalarınızı yürütün. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyet gösterin. Onların ihtiyaçlarını hızlı şekilde temin edin” dedi.