Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada pazar yerine giriş yapacak olan vatandaşlarında belirli bir sayıda içeri alınacağı, pazara giriş yapacak vatandaşların sayısnın ise açılan tezgah adedinin 2 katıyla sınırlandırılacağı duyurulmuştu. Balıkesir’de koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle büyük şehirlerde kapsamı genişletilen tedbirler çerçevesinde çalışmalar artırıldı. Balıkesir merkerzinde kurulan en büyük pazar olma özelliğini taşıyan cumartesi pazarına vatandaşlar sırayla maskeli bir şekilde ve ateşleri ölçülerek alındı. Pazara girmek isteyen 65 yaz üzeri olduğu sanılan bir vatandaş güvenlik görevlilerince kimlik kontrolü yapıldıktan sonra pazar yerine alındı. Altıeylül Belediye tarafından Pazarın çeşitleri yerlerine vayandaşların kullanması için el dezenfektanı konuldu.