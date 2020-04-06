Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Bazı kaynaklara göre İngiltere ve ABD’de aile içi şiddet yardım hatlarına yapılan ihbarlar, şubat ayında geçen yılın aynı ayı rakamlarının 2 katına ulaşmış durumda. Türkiye’de de evde izolasyon döneminin sadece 15 gününde 12’si evde olmak üzere 18 kadın öldürüldü. Bakım ve kozmetik ürünleri markası AVON, bu gelişme üzerine ‘Evdesin Ama Yalnız Değilsin’ sloganıyla çalışma başlattı. Avon Vakfı, yardım hatları ve sığınma evi gibi hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Avon CEO’su Angela Cretu, bu yardımın yanı sıra dünyadaki 5 milyon üyesiyle şiddete karşı farkındalık çalışması da yapacaklarını duyurdu.