Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Geçtiğimiz yıl İşyurtlarında 4 milyon 107 bin kilogram sebze, 3 milyon 751 bin kilo da meyve yetiştirildi. 46 bin 745 kilo da salça yapıldı. İş yurtları bünyesinde faaliyet gösteren 86 fırında 83 bin 885 kilo ekmek ve 416 bin 768 kilo kuru pasta yapılırken 43 bin 715 kilo mantı ile 127 milyon 271 bin kilo da çiğ köfte üretimi gerçekleştirildi. Hayvancılık tesislerinde çalışan 90 hükümlü, 844 bin 902 kilo kırmızı et, 16 bin 684 kilo köfte ve 89 bin 604 kilo ise sucuk üretti. 9 bin gezen tavuktan da 2 milyon 326 bin adet yumurta elde edildi. Mahkûmların, süt işleme tesislerinde ürettikleri kahvaltılık yiyeceklerin rakamları da dikkat çekiyor. Buna göre; geçtiğimiz yıl, 22 milyon 937 bin litre süt, 11 milyon 146 bin kilo yoğurt, 1 milyon 427 bin kilo beyaz peyniri, 71 bin kilo lor peyniri, 384 bin kilo kaşar peyniri, 1 milyon 772 bin kilogram zeytin, 165 bin kilo tereyağı üretildi. Mahkûmlar tarafından geçtiğimiz yıl 606 bin 227 litre de zeytinyağı üretildi.