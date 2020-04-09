Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma sınırlamaları sebebiyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere destek, yine ülkedeki Türklerden geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı 20 öğrenciye barınma imkanı sağlarken Türk iş adamları Ali Fuat Kahveci, Orhan Cıngıloğlu ve Muhammet Eriş, 300 öğrenciye toplam 30 bin dolarlık alışveriş çeki, Mahmut Baş da 20 öğrenciye yüzer Avustralya doları (Yaklaşık 400 lira) vereceğini açıkladı. Yüksek lisans öğrencisi Balkan Doğan “Devamlı alışveriş yaptığımız market bize yüzer dolarlık alışveriş çeki verdi. Böyle bir desteği düşünmüş ve öğrencilere dağıtıyor olmaları bence çok değerli bir şey” şeklinde konuştu. Melbourne şehir merkezindeki Flinders Kebap da Türk öğrencilere ücretsiz yemek vermeye başladı.