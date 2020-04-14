Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeşler, müşterilerin verdiği madenî paraları önce yıkıyor, ardından su koydukları tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika bekletiyor. Bu paraları ise para üstü olarak müşterilere geri veriyor. Madenî paraları bu şekilde dezenfekte ettiğine inandığını belirten Halil Kasar, şöyle diyor: Virüsten korunmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kim ne yapabiliyorsa elini taşına altına koysun. Bir an önce bu virüsü atlatalım. Diğer fırıncılar da bizim yaptığımızı yapsın.