Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta Köy Hizmetlerinden emekli olduktan sonra Gezirlik Mahallesi’nde tek katlı müstakil evinde yaşamaya başlayan 3 çocuk babası 94 yaşındaki Osman Sönmez, Türkiye gazetesi dağıtıcısından talebi ile gündeme geldi. Osman Sönmez’in, ‘Rahmetli Enver Ören’in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven’ şeklinde penceresine astığı mütevazı isteği yerine getirilirken, 1 yıldır yatağa bağımlı olan eşi 90 yaşındaki Ayşe Sönmez için de harekete geçildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından alzheimer hastası Ayşe Sönmez’in ayağında oluşan yaralar pansuman edildi. Yapılan tedavi sonrası yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirildi. Eşinin tedavisinin yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez “Hasta bakımı zahmetli oluyor. Rabb’imin verdiği takdire ben razı oluyorum. Bizim ne olacağımız belli değil. Rabb’im Türkiye’nin başından bu belayı defetsin” dedi.

RESMİ 18 YILDIR DUVARINDA ASILI DURUYOR

Mahalle temsilciliği yaptığını belirten Osman Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl önce astığı posterinin hâlâ evinin duvarında durduğunu kaydetti. Haberlerinin basında yer almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Sönmez “Artvinli hemşehrilerim izlemiş, ihtiyacımı soruyorlar. Şimdilik yok. Olursa İhlas Mağazası’nda Bekir Bey var, onu arıyorum. Hemen ilgileniyor, sürekli gelir hâlimi hatırımı sorar” şeklinde konuştu.

MÜCAHİD ÖREN'E DUA ETTİ

Gazetemiz Yayın Koordinatörü Yücel Koç, 94 yaşındaki Osman Sönmez’i evinde ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına özen gösterilerek yapılan görüşmede Koç, Osman Dede’ye İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in selamlarını iletti. Kendisine gösterilen ilgi sebebiyle teşekkür eden yaşlı adam, Enver Ağabey’e ve bugün Enver Ağabey’in misyonunu devam ettiren Ahmet Mücahid Ören’e hayır duada bulundu. Sönmez “Enver Ören’in İslamiyete çok hizmeti var. Yoksullara çok yardımı oldu. Allah rahmet eylesin... Oğlu Ahmet Mücahid Ören’in de işlerini rast getirsin. Selamımı söyleyin, benim duam ona yeter” dedi.