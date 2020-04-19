Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede silahla vurulmuş bir erkek cansız bedeni buldu. Ramazan İnanç’a ait olduğu öğrenilen cansız beden, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ramazan İnanç'ın geçtiğimiz günlerde eşini naylon poşet eriterek işkence eden kişi olduğu iddia edildi.
Ağrı'da silahla vurulmuş bir cansız beden bulundu
19.04.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,silahlı saldırı,
697884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697884.aspx
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