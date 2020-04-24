Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa ve merkeze bağlı 17 ilçede sürdürülen asfalt, yol bakım ve onarım, parke ve bordür mesaisi hız kazandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlanan sosyal hayatı fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçelerinde kapsamlı bir yol düzenleme çalışması içerisine girdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Caddesi ile 11 Eylül, Çelebi Mehmet ve Gökdere bulvarlarında asfalt kaplama mesaisi yaptı. Osmangazi ilçesine bağlı Avrupa Konseyi Bulvarı’nın bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt kaplama hizmetinden nasibini aldı.

İnegöl ve Kestel

Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönemde ilçelere yönelik yaptığı planlamalar, yol düzenleme faaliyetlerine de yansıdı. Osmangazi ilçesine bağlı Hakimiyet, Dumlupınar, Kaplıca, Hastayurdu ve 1. Hürriyet caddelerinde parke, bordür ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Benzer faaliyetler, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi ile İnegöl ilçesine bağlı Akpınar ve Uludağ, Kestel ilçesine bağlı Fevzi Çakmak ve Bursa caddelerinde de yürütüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sokak ve caddeleri keyifle kullanılan bir Bursa hedeflediklerini söyledi. Normal şartlarda sosyal yoğunluk nedeniyle yapamadıkları ya da yapmakta zorlandıkları hizmetlere bu dönemde hız kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıkçası bizim için fırsat oldu. Tüm ekiplerimizi seferber ederek, ihtiyaç hissedilen noktalarda faaliyetlere start verdik. İnşallah yasağın sona ereceği Pazartesi gününden itibaren eskisinden daha farklı bir Bursa’da seyahat edeceğiz” dedi.