Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.'nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Erol G.'nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G.'nin alkol bağımlısı olduğu, ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Erol G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.