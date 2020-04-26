Olay, bugün ilçeye bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Ali ve Hatice Karakaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan otizmli 12 yaşındaki Kevser Karakaya, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başını sert zemine vurması sonucunda ağır yaralanan çocuk, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kevser Karakaya'nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konurken, savcılığın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
Otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
26.04.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otizmli 12 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sandıklı,otizm,çocuk merdiven,story_,
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