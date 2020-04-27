Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.