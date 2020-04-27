Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep'te maske zorunluluğu
27.04.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Davut Gül,maske takma,koronavirüs,
699908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699908.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER