Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi'nde bir çocuk oyun alanı içinde bulunan kamelya içinde bulunan seyyar piknik masanı kendini bilmez bir kaç kişi tarafından kamelyanın üzerine koymaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar bunun ne amaçla yapıldığını anlam veremezken, yükte baya ağır olan tahtadan yapılmış seyyar piknik masanı oraya nasıl çıkardığını merak ettiler.
Bu kadarına da pes dedirten olay
12.05.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te kendisini bilmez bir kaç kişi tarafından bir kamelya içinde bulunan seyyar piknik masasını kamelyanın üzerine koymaları tepkilere neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : seyyar piknik masası,
703531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703531.aspx
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