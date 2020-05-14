Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'nda geçiren 170 Türk vatandaşı, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile emniyet görevlileri tarafından tek tek otobüslere yerleştirildi. Yurt bahçesinde valizleriyle birlikte tek sıra halinde otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemleri altında ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Otobüslere sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde oturtulan 170 kişi, 8 otobüsle memleketlerine doğru yola çıktı.

Vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecekler.

Öte yandan vatandaşlara Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birer fidan hediye edildi.