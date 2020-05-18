Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun için Günsan yetkililerinin verdiği ipuçları büyük önem arz ediyor.

¥ Çalıştığınız alanda verimliliği artırmak için ışıktan daha fazla faydalanın. Mümkünse masanızı pencere kenarına taşıyın ancak masanın güneş ışığını dik almamasına dikkat edin.

¥ Yapay ışık kullanacaksanız, çalışma masanızda masa lambası tercih edin. Beyaz ışık ve floresanlı lambalar, sarı ışığa göre daha fazla ışık sağlar ve gözü sarı ışığa göre daha az yorar.

¥ Masanızı derli toplu tutmanız önemli. Masada dikkatinizi dağıtacak tüm detayları uzak tutun. Visage çift USB'li grup prizleri evden çalışma ortamında şarj konusunda faydalı olacak.



CANAN ERASLAN