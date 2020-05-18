Bunun için Günsan yetkililerinin verdiği ipuçları büyük önem arz ediyor.
¥ Çalıştığınız alanda verimliliği artırmak için ışıktan daha fazla faydalanın. Mümkünse masanızı pencere kenarına taşıyın ancak masanın güneş ışığını dik almamasına dikkat edin.
¥ Yapay ışık kullanacaksanız, çalışma masanızda masa lambası tercih edin. Beyaz ışık ve floresanlı lambalar, sarı ışığa göre daha fazla ışık sağlar ve gözü sarı ışığa göre daha az yorar.
¥ Masanızı derli toplu tutmanız önemli. Masada dikkatinizi dağıtacak tüm detayları uzak tutun. Visage çift USB'li grup prizleri evden çalışma ortamında şarj konusunda faydalı olacak.
CANAN ERASLAN
Kötü aydınlatmayla sinirli ve yorgunuz
18.05.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydınlatma, hayatımızın her alanı için çok önemli. Işığımız doğru konumlandıysa verimimiz artıyor, daha iyi ve mutlu hissediyor, etrafımıza faydalı olabiliyoruz. Yanlış aydınlatma seçimi ise baş ve göz ağrılarına, yorgunluğa, agresifliğe sebep oluyor.
Bunun için Günsan yetkililerinin verdiği ipuçları büyük önem arz ediyor.
Etiketler : ışık,haberler,
704879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704879.aspx
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