Mahalleye Kars’tan akrabalarının yanına gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Tarama çalışmalarında hastaneye sevk edilen 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon tespit ekipleri mahalle genelinde çalışmalarına başladı.
Horasan'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
22.05.2020 - 12:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesinde 10 kişinin korona testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Horasan,koronavirüs,covid-19,
705997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705997.aspx
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