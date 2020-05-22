Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahalleye Kars’tan akrabalarının yanına gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Tarama çalışmalarında hastaneye sevk edilen 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon tespit ekipleri mahalle genelinde çalışmalarına başladı.