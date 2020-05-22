Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 59 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz Mart ayında Korona virüse yakalandı. Semptomlarında artış olduğu öğrenilen Ertuğrul, bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır burada tedavi gören Ertuğrul'a plazma ve kök hücre tedavisi de uygulandı. Ertuğrul, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.