Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde yüz binlerce gerçek ihtiyaç sahibi ailenin yüreğine iyilikle dokundu. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğini açıkladı.

280 bin kişiye iftar verildi

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Bu yılki Ramazan çalışmaları ‘İyiliğe Dokun' sloganı ve hayırseverlerin emanetleri yoksul kimselere teslim edilerek tamamlandı. Ramazan'ın bereketi dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kimseler ile medreselerde hafızlık ve Şer-i İlimler okuyan talebelere ulaştırıldı. Ramazan ayında koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden planladığımız çalışmalarla ülkemize ve yılın tüm günleri sahada olan yerel görevlilerimizle hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımları mazlum ve mağdur ülkelerdeki kardeşlerimize ulaştırarak ümmet coğrafyasına iyilik taşındı.

Bu kapsamda Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımları ulaştırıldı. 33 ülke 106 bölgede 24 bin aileye kumanya, 280 bin kişiye iftar verildi, 36 bin kişiye ise hayırseverlerin zekat, fitre ve fidye bağışları teslim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde eğitim alan talebelere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilerek bayramın mutluluğu yaşatıldı." denildi.

Acil kriz bölgelerine ağırlık verildi

Suriye, Yemen ve Gazze gibi iç savaş ve yoksullukla mücadele edilen ülkelerde Ramazan ayı çalışmalarına ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "Acil kriz bölgelerinde yıl boyu devam eden yardımlar bu Ramazan da sürdürüldü ve 90 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıtıldı. Suriye İdlib'de çadır kentlerde ve inşa ettiğimiz briket evlerde Ramazan'ı geçiren mazlum ailelere sıcak yemek ikram edilirken, İç savaşla birlikte açlık ve hastalığın büyük bir krize dönüştüğü Yemen'de yıl boyu devam eden yardımlar Ramazan ayında da sürdürüldü.

Engelli, mülteci ve yetim 4 bin aileye kumanya yardımı yapıldı ve iftarlık yemek ikram edildi. Abluka altındaki Gazze'de ise mazlum aileler unutulmadı; zekat ve fitreler teslim edildi. Ramazan çalışmaları Suriye, Yemen ve Gazze gibi bölgelerde büyük zorluk içinde yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimize büyük sevinç yaşattı. Batı Afrika ülkesi Gine'de ise 4 bin aileye kumanya dağıtılırken, koronavirüs nedeniyle toplu iftarlar sadece Bangladeş, Burkina Faso, Mali, Kamerun'da yapıldı. Diğer ülkelerde mazlum, mülteci ve muhtaç ailelere iftarlık sıcak yemek ikram edildi." ifadeleri kullanıldı.

159 su kuyusu açıldı, 6 kalıcı eserin temelleri atıldı

Suyun dünyanın her yerinde hayati rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde hem kişisel temizlik hem de içme suyu olarak suyun önemine bir kez daha şahit oluyoruz. Bu kapsamda yıl boyu olduğu gibi Ramazan'da da susuzluk yaşayan ve kirli suları içmek zorunda kalan kimseler için “Damlaya Damlaya Umut Olur” kampanyası kapsamında Afrika ve Asya ülkelerinde 159 su kuyusu açıldı.

Nihai amacımız eğitim olarak hayırseverlerin desteğiyle Fildişi, Bangladeş, Burkina Faso ve Kenya'da 4 mescid ve 2 medresenin temelleri atılarak inşasına başlandı. Yıl boyunca İslami eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle birlikte mescit, medrese, su kuyuları, acil yardım ve kurban gibi hizmet alanlarında projelerimizi sürdüreceğiz. Koronavirüs nedeniyle dokunmamamız gereken birçok şey varken hayırseverler Ramazan ayında gönülden iyiliğe dokundu. İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağışçılarımıza teşekkür ederiz." denildi.