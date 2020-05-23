Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Mezunları Derneği, (İVMEDER) bu sene de Kadir Gecesi’nde Sudan ve Afganistan’da binlerce kişinin iştirak ettiği merhum “Enver Ören iftar sofraları” tertip etti. İhlas Vakfı yurtlarından mezun olanların bir araya gelerek kurdukları İhlas Vakfı Mezunları Derneği, merhum Enver Ören’in geleneğini sürdürdü. İftar sonrası eller semaya açılarak dünyada ve Türkiye’de virüsün bitmesi için dua edildi. İVMEDER Başkanı Abdullah Arvas, cömertliğin müşahhas bir örneği olan merhum Enver Ören’in yemek yedirmenin kıymetini her fırsatta vurguladığını dile getirdi. Enver Ağabey’in her sene İhlas Vakfı aracılığıyla binlerce kişiye iftar verdiğini söyleyen Arvas, bu güzel geleneğin sevenleri tarafından bir nebze olsun devam ettirilmeye çalışıldığını belirtti.

HARTUM İHA