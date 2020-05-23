Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - Şikago Üniversitesi ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırmaları Merkezinin yaptığı ankette; ABD sakinlerinin üçte ikisi salgını “hayat tarzlarımızı değiştirmemizi isteyen ilahi bir mesaj olarak görüyoruz” şeklinde yorumladı.



İLK ARAŞTIRMADAN DETAYLAR:

∂ Ankete Allah'a inandıklarını söyleyen 85 binden fazla Amerikalı katıldı.

∂ Amerikalıların %26'sı inanç veya mane-viyat duygularının güçlendiğini, sadece%1'i zayıfladığını belirtti.

∂ Yale Üniversitesinden Kathryn Lofton, "Amerikalılar değişmedikleri takdirde bu sefaletin devam etmesinden korkuyor” dedi.

İsrail kaynaklı ikinci bir anket ise Filistinlilerin ve İsraillilerin Allah'a daha fazla inanmaya başladığını ortaya çıkardı.



İKİNCİ ARAŞTIRMADAN DETAYLAR:

∂ Filistinlilerin %49'u, Yahudilerin %34'ü Amerikalıların %39'u, İtalyanların %22'si ve İngilizlerin%18'i artık Allah'a daha fazla inanıyor.

∂ Birçok İsrailli, Filistinli ve Amerikalı, “Herkes Allah’ı tanımalı” dedi.

∂ Katılımcıların sadece üçte biri virüs teşhisi konmuş veya ölmüş birini tanıdıklarını söyledi. İtalya'da bu oran yüzde % 40 civarı.

∂ Vatandaşların %55 ila %67'si liderlerinin salgın sürecini iyi yönettiğini söyledi. Bu oran Amerika'da %45 oldu.