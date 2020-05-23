Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyan Ortahisar belde sakinlerinin kurallara uyması ve Ortahisar Belediyesinin çalışmaları sonrasında belde de bugüne kadar hiç koronavirüs vakası yaşanmadı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; "Beldemizde koronavirüs vakasının yaşanmaması bizim için gurur verici bir durumdur" dedi. Ateş; “Kasabamızda bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Bizimi için gurur verici bir durumdur. Biz de belediye olarak her 14 günde bir özellikle umumi alanları tamamen dezenfekte ediyoruz ve hijyen çalışması yapıyoruz. Bunun hediyesini de almış bulunuyoruz. Vatandaşlar bu konuda duyarlı. Birçok vatandaşımız kuralları harfiyen yerine getirmektedir. Koronavirüs ile mücadelede halkımız bize yardımcı oluyor” dedi.a