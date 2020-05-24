Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle dışarı çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayanların, sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.

Geçen haftaki serbestlikte 91 yılın en yüksek sıcaklık derecesine ulaşıldığı için sokağa çıkamayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, bu hafta özellikle deniz manzaralı parkları doldurdu.

Güneşli hava nedeniyle bazı vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da şemsiye ve şapkalarıyla sokakta yürüyüş yaptı.

Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Muğla

Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklarda gölgelerde oturmayı tercih etti.

Isparta

Isparta 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bazıları, kent merkezindeki banklarda oturdu, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların maske taktıkları ve büyük oranda sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Burdur

Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı, sohbet etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Parkı'nda oturan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şeker verdi, maske dağıttı.

Trakya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini yaşadı

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Edirne'de yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda zaman geçirdi.

Kent merkezinde yürüyüş yapan 72 yaşındaki Hayrettin Ar, eski bayramları özlediğini belirterek "Bu bayram böyle geçiyor. Çocuklarımla telefonda bayramlaştık, şimdi de yürüyüşe çıktım." dedi.

68 yaşındaki Nedime Yorulmaz ise bayramın biraz buruk geçtiğini belirterek "Kısıtlamadaki iznimizi değerlendiriyoruz. Eşimle yürüyüşe çıktık. Maskemizi taktık, sosyal mesafeye uyuyoruz." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile Festival Alanı'nda yürüyüş yaptı.

Bazı yaşlılar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

Yakınları ve arkadaşlarıyla karşılaşan bazı yaşlılar da birbirlerinin bayramını tebrik etti.

70 yaşındaki Şaban Erkan, bayram günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yakınları ile görüşemediği için hüzünlü olduğunu dile getiren Erkan, "Yaşlılar, insanlar gezemiyor. Hani serbest olsa da insanlar gezip dolaşsa ama olmuyor. Bu bayram biraz sıkıntılı. Çoluk çocuk, torunlar, hısım akraba gelemiyor. Uzun zamandır evdeydik. Bir iki saat gezdikten sonra evlerimize döneceğiz." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.

Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.