Tuşba Kaymakam Meral Uçar Arpa başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Yapılan toplantının ardından, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’ndeki taziyeye katılan kişilerde koronavirüse rastlanması sonucu yapılan filyasyon raporuna göre taziye yerindeki kişilerin temaslı olarak tespit edilmesi ve bu kişilerin Tuşba’nın Gendelova (5 temaslı), Kozluca (5 temaslı) ve Yalnızağaç (1 temaslı) mahallelerinde ikamet etmesi üzerine 25 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 3 mahalle karantinaya alındı.
Yasak olmasına rağmen taziyeye gittiler! 3 mahalle karantinaya alındı
26.05.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Edremit ilçesindeki taziyeden dolayı Tuşba ilçesindeki 3 mahalle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,tuşba,karantina,koronavirüs,taziye,
706831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706831.aspx
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