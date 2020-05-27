Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanın temas ettiği 13 kişide de koronavirüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.