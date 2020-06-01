Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimler yaptı. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar iki günde yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 5 kişiye adli işlem, bin 36 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 2 milyon 238 bin 197 lira para cezası uygulandı.