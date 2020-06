Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kaliteli nargile ve nargile malzemesi üretmek amacıyla 3 sene önce İstanbul Eminönü’nde mağaza açan nargile uzmanı Ayhan Bulut ve abisi Aydın Bulut, hobilerini profesyonel mesleğe dönüştürdüler. 57 bin takipçili instagram.com/nargileuzmani sayfası ile Türkiye'nin en büyük nargile sayfasına da sahip olan Bulut kardeşler, Nargile Uzmanı markasıyla ürettikleri nargileler ile dünyanın sayılı nargile markaları arasına girmeyi başardı.



“Yüzde 100 yerli tasarım”

Mağazanın açılış serüvenini anlatan Ayhan Bulut, “ Açıldığımız dönemden itibaren ülkemizde ve dünyada nargile konusundaki yenilikleri yakından takip ettik. Mağazamıza gelen müşterilerimize ve bunun yanında e-ticaret platformumuz ile Türkiye’nin her yerine ve dünyanın birçok ülkesindeki nargile severlere hizmet verdik. Yaklaşık 1,5 yıl önce ülkemizin mühendisleriyle birlikte kendine has tasarım ve tahliye sistemi olan yüzde 100 yerli NU SKY ve son olarak NU UFO ismiyle nargile takımları ürettik“ dedi.



Nargile Uzmanı, Almanya’da gerçekleştirilecek olan Dünyanın en büyük nargile organizasyonu olan “HookahBattle’a (Nargile Savaşları) ‘Türkiye’den tek jüri üyesi olarak davet edildi.

Ayrıca Şubat ayında Rusya’da gerçekleştirilen Hookah Club Show 2020 etkinliğinde Türkiye’yi temsil eden Marka, dünyanın her yerinden gelen nargile severler tarafından büyük ilgi gördü.