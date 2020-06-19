Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi’ye bağlı Tahtakale Mahallesi’nde yürüyen 73 yaşındaki Emine Kahvecioğlu sele kapıldı. Yaşlı kadını, ölümden Sinan Yılmaz isimli vatandaş kurtardı. Düzce Gölyaka’daki Melen Çayı’nı besleyen dere de taştı. Bu sebeple derenin geçtiği Zekeriya köyü sular altında kaldı. Köylüler kendi imkânlarıyla evlerde biriken suyu boşaltmaya çalışırken bölgeye kurtarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Türk Kızılay ekipleri de evleri zarar görenlere hijyen malzemesi ve su dağıttı. Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt “Geçen yıl Düzce'miz acı bir tecrübe yaşadı. Umarım bunu da atlatırız. Şu an can kaybı yok” açıklamasında bulundu. Bölge halkı ise heyelandan korktuklarını dile getirdi. Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü yağışın aralıklarla pazartesine kadar devam edebileceğini söyledi.

METEOROLOJİYİ YILDIRIM ÇARPTI

Sağanak dün İstanbul’u da etkisi altına aldı. Esenyurt Hadımköy Yolu’nda kısa süreli hortum yaşandı. Küçükçekmece’deki Ayamama Deresi taşarken bölgeden geçen bir servis şoförü Recep Eryılmaz mahsur kaldı. İtfaiye ekipler tarafından kurtarılan Eryılmaz “Araçlar geçiyordu. Ben de geçerim dedim ancak su bir anda çoğaldı, saplandım” dedi. Bu ara Anadolu Yakası’nda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinin çatısına yıldırım düştü, ölen ya da yaralanan olmadı.