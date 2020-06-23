İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır."
İstanbul Valiliği'nden Esenyurt açıklaması
23.06.2020 - 21:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır."
Etiketler : İstanbul Valiliği,
713133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713133.aspx
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