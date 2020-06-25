Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Düzce Belediyesi önünde meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere çarşıya çıkan 70 yaşındaki Ali Karagüllü, yorulunca dinlenmek üzere Düzce Belediyesi önündeki banklara oturdu. Dinlenirken kalp krizi geçiren yaşlı adamın başı önüne düştü. Yaşlı adamı hareketsiz şekilde gören çevredeki vatandaşlar, adamın öldüğünü düşünerek kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Karagüllü, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yoğun bakıma alınan Ali Karagüllü’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.