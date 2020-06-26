MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Bahçeli:"CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.""
MHP Genel Başkanı Bahçeli: TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır
26.06.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.
Kaynak: İHA/AA
Etiketler : MHP,
713798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713798.aspx
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