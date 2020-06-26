Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Bahçeli:"CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.""