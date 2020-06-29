Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, geçtiğimiz hafta Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Işıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, tarladan eve dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanında bulunan 6 yaşındaki torunu Mehmet Efe Taşharman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan dede Mehmet T., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, torunu Mehmet Efe Taşharman durumunun ağır olması nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun Antalya‘da gözyaşları arasından toprağa verildiği öğrenildi.