Tekirdağ'ın Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Karagöller mevkindeki 21 yaşındaki A.J.M isimli erkek çoban yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çanakkale Deniz Polisi, AFAD, UMKE VE itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile çobanın cesedi göletten çıkarıldı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı incelemeyi yaptıktan sonra çobanın cesedi morga kaldırıldı.
Çoban girdiği gölette boğuldu
30.06.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gölete girip boğulan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çoban,gölet,
714689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714689.aspx
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