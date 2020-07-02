Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin 2 yaşındaki çocukları, 4’üncü katta bulunan evin balkonundan toprak zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.