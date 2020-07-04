Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin isimi Muhammet Seyfi Çanakçı olduğu öğrenildi.