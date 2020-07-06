Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'nde sabah saatlerinde arama çalışması başlatan emniyet ekipleri kazı çalışmaları sırasında Levent Karaduman'a ait olduğu belirlenen cesedi buldu. Cep telefonu en son 4 Nisan 2013'te sinyal veren Karaduman'nın kaybı ile ilgili hedef gösterilen kuzeni Ali Osman S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.