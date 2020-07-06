Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi bulantı ve ağrı şikayetleriyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ön müdahalesi yapılan ve mantardan zehirlendikleri tespit edilen 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Diğer taraftan, yetkililer zehirli mantarlara karşı uyardı. Mantar mevsimi olması nedeniyle ormanlık alanlarda mantarların çıkmaya başladığını belirten yetkililer, bilinmeyen ve yabancı mantarlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Mantardan 4 kişi zehirlendi
06.07.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mantar,kastamonu,zehirlenme,
716118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716118.aspx
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