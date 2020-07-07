Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve 17 yaşındaki Mahmut Gökşen’den aileleri 5 gündür haber alamıyor. 5 gündür çocuklarından haber alamayan Kılıç ve Gökşen ailesi çocukları görenlerin polis veya jandarma ekiplerine bilgi vermelerini istedi.
Kayseri'de 15 ve 17 yaşındaki iki gençten 5 gündür haber alınamıyor
07.07.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve beraberindeki 17 yaşındaki Mahmut Gökşen her yerde aranıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,kayıp gençler,
716275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716275.aspx
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