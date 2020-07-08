Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde yaşandı. 67 AG 724 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol yıkama çalışması yapan Emre T. idaresindeki Zonguldak Belediyesi'ne ait 06 DE 4454 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri, güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza sonrası ulaşım kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.