Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Recep B. sabaha karşı Çatalan Köprüsü'nden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen 3 gence, daha sonra da iki araca çarpıp durabildi. Çarpmanın etkisiyle 3 genç ile aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri çağrıldı.

Çarpmanın etkisiyle araç altında kalan gençler Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ile birlikte yaralı 3 gencin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.