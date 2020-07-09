Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir çiftin düğün sevincine koronavirüs önlemleri takıldı.

İlçeye bağlı Ataeymir Mahallesi'nde yapılan bir düğünde gelin ve damat dışında misafirlerin piste çıkarak oynadıkları gerekçesiyle düğün sonrası 9 bin 900 lira ceza kesildi.

Adem ve Alev Ünal çiftinin 8 Nisan 2020’de yapılacak düğünleri koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi. 1 Temmuz’dan yayımlanan genelgeyle çift 4 Temmuz'da düğüny yapma kararı aldı.

İzinlerin ardından düğün kararlaştırılan gün yapıldı. Sık sık denetimlerde bulunan jandarma ekipleri düğün sırasında herhangi bir ceza kesmedi.

CEZALARI DÜĞÜN ARDINDAN GELDİ

Düğünden bir gün sonra jandarma ekipleri düğün sahibi Süleyman Ünal’ı karakola çağırıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen videoyu izleterek ceza kesti.

Kaymakamlık tarafından onaylanan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca damadın babasına 3 bin 150, müzisyene 3 bin 150 lira olmak üzere sosyal mesafeye uymadan oynayan 4 ayrı kişiye de 900’er lira olmak üzere toplam 9 bin 900 TL’lik ceza muhataplara tebliğ edildi.