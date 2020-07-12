Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Kirise mevkiinde stablize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 ABR 666 plakalı kamyonet, içindeki 11 kişiyle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada G.K., O.K, G.H, N.H, A.G ve A.K yaralandı. Araçta bulunan 5 kişi ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Şahısların pikniğe gittikleri öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından düştükleri şarampolden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit’teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Piknik yolunda trafik kazası: 6 yaralı
12.07.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye tarafından şarampolden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
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