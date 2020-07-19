Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmalara göre Kuzey ve Güney Amerika boylarında sıkça görülen ve ismini arka kanatlarının altındaki kuyruklardan alan kırlangıçkuyruk kelebek çeşidi Türkiye’de Adana’nın Feke ilçesinde Hopka Dağı eteklerinde yer alan Tapan bölgesindeki lavanta tarlasında görüntülendi.



Girişimci, yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Işık, mahallede kurduğu lavanta tarlasında birçok kelebeğin görüntülendiği kırlangıçkuyruk kelebek çeşidini yeni gördüklerini söyledi.

Kırlangıçkuyruk kelebeğin kanatlarındaki renk ve desenlerle diğer kelebek çeşitlerine göre daha büyük ve görkemli bir görüntüsü olduğunu kaydeden Işık, "Şu an müthiş bir kelebek çeşitliliği var. Tırtılın alın teri kelebeğin kanadına yansır misali. Arılar da polenlerini topluyor. Kuyruklu kırlangıç kelebeğini ilk defa gördüm. Çok çeşitli kelebekler var. Bölgeye özel mavi kelebek de var. Ama bu kelebek türünü ilk kez gördük müthiş bir görüntüsü var” diye konuştu.

Kırlangıçkuyruk kelebekleri

Kırlangıçkuyruk kelebekleri Avrupa’daki birçok ülkede, Akdeniz kıyılarında, Asya ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da yaşar. Türkiye’de ise Marmara, Ege, Akdeniz, Trakya ve İç Anadolu bölgelerinde bulunurlar. Kanat açıklıkları 65-80 mm arasındadır. Kanatlarında siyah çizgilerle çevrili, sarı renkte büyük açıklıklar bulunur. Kanatlarının altında mavi ve kırmızı benekler vardır, üst kısım ise siyah damarlarla bölünmüştür. Kanatlarının uç kısmında kuyruğa benzer yapılar vardır. Kırlangıçkuyruk kelebeklerinin kuyruğa benzer yapıları, erik ve kaplan kırlangıçkuyruk kelebeklerinkinden daha kısadır.