Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. hayatını kaybetmiş, 3 vatandaş ise yaralanmıştı. Olayın ardından inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik kameralarını tek tek incelemiş ve yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit ederek zanlı Ahmet T.’yi (38) Bahçelievler’de gözaltına almıştı. Polis merkezine götürülen şahsın 2019 yılında Sultangazi’de meydana gelen ‘yangın çıkarma’ olaylarından dolayı 3 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Sorgusunda olaydan bir gün önce Esenyurt’ta 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçmişi-

Esenyurt AtatürK Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. hayatını kaybetmiş, 3 vatandaş işe yaralanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit eden ekipler, zanlı Ahmet T.'yi (38) Bahçelievler'de gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen 'yangın çıkarma' olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ahmet T. sorgusunda, olaydan bir gün önce Esenyurt'ta yaşanan 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini de itiraf etti.