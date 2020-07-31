Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arefe günü Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşanan ve tüm Türkiye’yi acıya boğan olayda Muhammed Solmaz’ın eşi ve küçük kızı gölette boğularak can vermişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan baba Solmaz, yürekleri burktu. Kızı Cevahir Gül Solmaz’ın (14) fotoğrafını paylaşan acılı baba, "Annenle sen beni yaktınız. Canım kızım mekanınız cennet olsun" diye not düştü.

Öte yandan, incelemelerin ardından cenazelerin Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.