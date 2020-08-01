Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Kurban Bayramı süresince ve sonrasında ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren Zonguldak'taki bir market, geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Ücretsiz kıyma çekildiğini duyan vatandaşlar markete koştu. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Zonguldak halkının yıllardır yanlarında olduğunu ifade eden market yetkilisi Necmi Akgül, "Demirciler Market kurulalı 25 yıl oldu. 25 yıldır burayı ayakta tutan Zonguldak halkıdır. Biz de Kurban Bayramı boyunca 4 gün halkımıza kurban etlerini ücretsiz kıyma çekerek hizmet etmek bizim görevimiz olduğuna inanıyorum. Marketimizde kasap reyonu kurulalı 14 yıl oldu. 14 yıldır halkımıza Kurban Bayramı’nda kıyma çekerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Zonguldak halkı belki bu hizmeti tek bizim markette görüyor. O yüzden memnun oluyorlar. Halkımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.