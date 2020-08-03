Doğanşar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesi Yavşancık köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süresince karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Bir köy karantinaya alındı
03.08.2020 - 23:23 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,köy,karantina,
722543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722543.aspx
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