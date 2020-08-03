Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğanşar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesi Yavşancık köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süresince karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.